СРОЧНО ..... ОЧЕНЬ НАДО.......напишите сочинение на тему объясните название рассказа Абсолютное оружие

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Рассуждение над рассказом Роберта Шекли "Абсолютное оружие": Можно ли назвать этот рассказ рассказом-предупреждением?Дочитав до конца рассказ Шекли "Абсолютное оружие", я делаю вывод, что Шекли пытался сказать нам, что когда человек суёт нос туда, куда не следует, это ни к чему хорошему не приводит.То же было и с Парком - он получил много совершенного оружия, я помощью которого можно было стать властелином всей планеты Земля. Но ему было этого мало, ему нужно было Абсолютное оружие, лежавшее в чёрной шкатулке. Эта жадность погубила парка. Он открыл шкатулку и был проглочен огромным протоплазмоедом. Эта история напоминает мне рассказ про собаку. Она бежала мимо озера с куском мяса, и увидев своё отражение, бросилась забирать у него мясо. В итоге собака и своё мясо уронила, и "другой" собаки не забрала.В этом рассказе я заметила и ещё один скрытый смысл. Марсиане изобрели Абсолютное оружие, которое и погубило их много лет назад. Шекли словно бы предупреждает нас, что в погоне за совершенством, новыми технологиями, мы так же губим себя и свою планету, как когда-то погубили Марсиане.