Диаметр окружности с центром в точке А равен 6 сантиметров расстояние между точка??и A и B равна 5 сантиметров. D общая точка этих окружностей. Найдите диаметр окружности с центром в точке B Как расположены эти две окружности о...

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Диаметр окружности с центром в точке А-6см. Значит, радиус этой окружности равен 6:2=3(см). Вторая окружность может располагаться внутри первой окружности, но тогда расстояние между центрами окружностей будет меньше 3 см. По условию задачи, АВ=5 см. Значит, окружность с центром В находится с внешней стороны от окружности с центром А и имеет единственную общую точку касания-D. В таком случае все три точки лежат на одной прямой, причем, D принадлежит отрезку АВ и АD=3см(радиус большей окружности), а ВD=АВ-BD=5-3=2(см) ВD-и есть радиус окружности с центром в т.В. Ответ: окружность с центром в т В имеет радиус 2 см и расположена вне окружности с центром в т.А,касается ее с внешней стороны в единственной точке D.