Сорок ( сорока ) морфологический разбор
Русский язык
Сорок ( сорока ) морфологический разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сорок-существительное (кто?), начальная форма-сорока постоянные признаки: нарицательное, одушевлённое, 1скл., ж.р. непостоянные признаки: Р.п., мн.ч. в предложении-дополнение------
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Диаметр окружности с центром в точке А равен 6 сантиметров расстояние между точка??и A и B равна 5 сантиметров. D общая точка этих окружностей. Най...
Математика
Помогите пожалуйста вычислите применяя законы арифметических действий а) 35+33+31+29+27+25= б) 36*35-35*34+34*33-33*32+32*31-31*30+30*29-29*28+...
Математика