632 разделить на 8 столбиком
Математика
632 разделить на 8 столбиком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала делишь 63 на 8, берешь по 7, в остатке 7, далее 72 делишь на 8 получаешь 9 ответ: 79
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