Из группы слов ,, собери,, два крылатых выражения. ДЕЛО,ЕСТЬ,ЕЩЁ,ПАХНЕТ,ПОРОХ,КЕРОСИНОМ,В,ПОРОХОВНИЦАХ ЛЬВИНАЯ,КАИНОВА,ПЕЧАТЬ,ДОЛЯ. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИ СРОЧНЯК НАДо

Русский язык

Из группы слов ,, собери,, два крылатых выражения. ДЕЛО,ЕСТЬ,ЕЩЁ,ПАХНЕТ,ПОРОХ,КЕРОСИНОМ,В,ПОРОХОВНИЦАХ ЛЬВИНАЯ,КАИНОВА,ПЕЧАТЬ,ДОЛЯ. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИ СРОЧНЯК НАДо

Автор: Гость