Из группы слов ,, собери,, два крылатых выражения. ДЕЛО,ЕСТЬ,ЕЩЁ,ПАХНЕТ,ПОРОХ,КЕРОСИНОМ,В,ПОРОХОВНИЦАХ ЛЬВИНАЯ,КАИНОВА,ПЕЧАТЬ,ДОЛЯ. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИ СРОЧНЯК НАДо

Русский язык
Из группы слов ,, собери,, два крылатых выражения. ДЕЛО,ЕСТЬ,ЕЩЁ,ПАХНЕТ,ПОРОХ,КЕРОСИНОМ,В,ПОРОХОВНИЦАХ ЛЬВИНАЯ,КАИНОВА,ПЕЧАТЬ,ДОЛЯ. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИ СРОЧНЯК НАДо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пахнет дело керосином, порох в пороховницах,

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