ДАМ 70 БАЛЛОВ 1. Учебник по информатике содержит 500 страниц. На каждой странице 60 с??рок по 55 символа в строке. Какой объем оперативной памяти ( в Мбайтах) займет текст учебника в кодировке ASCII? 2. Свободный объем опера...

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ДАМ 70 БАЛЛОВ 1. Учебник по информатике содержит 500 страниц. На каждой странице 60 с??рок по 55 символа в строке. Какой объем оперативной памяти ( в Мбайтах) займет текст учебника в кодировке ASCII? 2. Свободный объем оперативной памяти компьютера 5916 байт. Сколько страниц книги поместится в ней, если на странице 34 строки по 58 символов в строке. 3. Часть экрана монитора размером 128 х 256 точек занята рисунком, в котором используется 16 различных цветов. Найдите объем памяти занимаемый этим рисунком в Кбайтах. 4. Для хранения экрана монитора размером 512х128 точек выделено 24Кбайт оперативной памяти. Сколько цветов можно использовать для раскраски этих точек?

Автор: Гость