ДАМ 70 БАЛЛОВ 1. Учебник по информатике содержит 500 страниц. На каждой странице 60 с??рок по 55 символа в строке. Какой объем оперативной памяти ( в Мбайтах) займет текст учебника в кодировке ASCII? 2. Свободный объем опера...
Информатика
ДАМ 70 БАЛЛОВ 1. Учебник по информатике содержит 500 страниц. На каждой странице 60 с??рок по 55 символа в строке. Какой объем оперативной памяти ( в Мбайтах) займет текст учебника в кодировке ASCII? 2. Свободный объем оперативной памяти компьютера 5916 байт. Сколько страниц книги поместится в ней, если на странице 34 строки по 58 символов в строке. 3. Часть экрана монитора размером 128 х 256 точек занята рисунком, в котором используется 16 различных цветов. Найдите объем памяти занимаемый этим рисунком в Кбайтах. 4. Для хранения экрана монитора размером 512х128 точек выделено 24Кбайт оперативной памяти. Сколько цветов можно использовать для раскраски этих точек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500*60*55*1= 1650000байт/1024/1024= 1,573563Мбайт 5916/(34*58)=3 страницы 128*256*4(глубина цвета)= 131072 бит/8/1024=16 Кбайт 24*1024*8/(512*128)=3 бита глубина цвета, 2 в степени 3=8 цветов
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