Помогите написать сочинение по картине Репина (Осенний букет)

Гость: Гость:

Перед нами осенний пейзаж, мы видим полянку с цветами, молодые деревья, где-то вдалеке виднеются дома. На переднем плане стоит молодая девушка, которая набрала букет последних осенних цветов, они благоухают, и в воздухе витает их чудесный аромат. В букете можно увидеть слегка завядшие ромашки, васильки, лютики. Букет состоит из белых и красных тонов. На груди у девушки тоже закреплены цветы из букета. Посмотрев на девушку можно сказать, что она скромна, выдержана, интеллигентна. Она смотрит на художника, глаза ее несколько прищурены. Лицо у нее спокойное, в глазах виднеется жизненная энергия, она слегка улыбается. На ней красная шляпка, классическая рубашка темно-зеленого цвета с белыми кружевными вставками, интересным воротником и длинная светлая юбка, гармонично сочетающаяся со всей одеждой, на руке у нее элегантный браслет. Девушка милая и обаятельная, с крупными чертами лица и формами, у нее осиная талия и проницательный взгляд. Настроение картины спокойное, она излучает нежность и доброту, от нее веет молодость, энергией, здоровьем. При написании художник использовал больше зеленых тонов, здесь мы можем увидеть и светло-зеленые и темные тона. Художник нарисовал начало осени, на улице еще не стало холодно, лишь стало немного пасмурно, трава прилегла к земле, деревья собираются желтеть. Все только начинает увядать, но еще не потеряло своей естественной красоты и живости. Небо светлое и чистое, не видно туч и облаков, но солнце не светит ярко. Свет слегка приглушен. Рисуя картину, Репин и любуется природой, и девушкой, нежно относится к ней и любит, и девушка смотрит на художника с особой любовью, это его дочка. Он точно прописывает ее черты лица, на фоне увядания, она смотрится ярко, она цветет, ее молодость не собирается увядать, она только начинает распускаться и дарить красоту. Когда смотришь на картину, любуешься природой, разглядываешь девушку, вдыхаешь теплый осенний ветерок и восторгаешься гением.