В ромбе АВСД диагонали пересекаются в точке О. Угол А равен 38 градусов найти углы треугольника ВОС

Геометрия
В ромбе АВСД диагонали пересекаются в точке О. Угол А равен 38 градусов найти углы треугольника ВОС
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если АВСД - ромб, то диагонали являются его биссектрисами. У ромба угол А равен углу С. Рассмотрим треугольник ВОС. Угол ВСО равен половине угла ВСД и равен 38/2=19 град. Угол ВОС - 90 град, т.к. диагонали ромба пересекаются под прямым углом. Т.к. сумма всех углов треугольника 180 град, то оставшийся угол АВО = 180-90-18 = 72 град.
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