Выпишите 5 сложносочиненных предложений из романа "Герой нашего времени".
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Выпишите 5 сложносочиненных предложений из романа "Герой нашего времени".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Густой туман, нахлынувший волнами из ущелья, покрывал ее совершенно, и ни единый звук не долетал до нашего слуха. На темном небе начинали мелькать звезды, и мне показалось, что они гораздо выше, чем у нас на севере. Разговор этим кончился, и мы продолжали молча идти друг подле друга. Солнце закатилось, и ночь проследовала за днем без промежутка Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками.
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