Выпишите 5 сложносочиненных предложений из романа "Герой нашего времени".

Гость: Гость:

Густой туман, нахлынувший волнами из ущелья, покрывал ее совершенно, и ни единый звук не долетал до нашего слуха. На темном небе начинали мелькать звезды, и мне показалось, что они гораздо выше, чем у нас на севере. Разговор этим кончился, и мы продолжали молча идти друг подле друга. Солнце закатилось, и ночь проследовала за днем без промежутка Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками.