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648км : 72 + 13 - 57 - 57м
Математика
648км : 72 + 13 - 57 - 57м
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Автор: Гость
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Гость:
648км :72+13-57-57м=8 899м=8км 899м
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