67.Спишите, вставляя в предложения пропущенные. имена. существительные полынья свинья в нужной падежной форме Шла весной по льду свинья Ей попалась полынья Плюх !...Торчит из ___ Только хвостик от ___ Мы скорее к ____ ...

Русский язык
67.Спишите, вставляя в предложения пропущенные. имена. существительные полынья свинья в нужной падежной форме Шла весной по льду свинья Ей попалась полынья Плюх !...Торчит из ___ Только хвостик от ___ Мы скорее к ____ Мы помочь хотим ___ Сами __чуть не в ____ Но спасли -таки ___? Не довольны мы ____:разве шутят с_____? Вспоминают о___,чтобы не плавать в____ Определите падеж имен существительных полынья и свинья в каждом предложении
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