1.Выполните действия: а) 12-тых13)– 5тых-13 )+ 413 ; б) 5 7ых-11) + 1 9-11 ;в) 7 – 3 59 ; г) 6 511 – 4 911 . 2.Автомобиль, двигаясь с постоянной скоростью, прошел 14 км за 9 мин. Какова скорость автомобиля? 3.В классе 40 уч...

Математика

1.Выполните действия: а) 12-тых13)– 5тых-13 )+ 413 ; б) 5 7ых-11) + 1 9-11 ;в) 7 – 3 59 ; г) 6 511 – 4 911 . 2.Автомобиль, двигаясь с постоянной скоростью, прошел 14 км за 9 мин. Какова скорость автомобиля? 3.В классе 40 учеников. Из них 58 занимаются спортом. Сколько учеников класса занимаются спортом? 4.Решите уравнение: а) х + 2 513 = 4 1113 ; б) 6 37 – у = 3 57 . 5. Какое число надо разделить на 6, чтобы частное равнялось 8 56 ?

Автор: Гость