1.Выполните действия: а) 12-тых13)– 5тых-13 )+ 413 ; б) 5 7ых-11) + 1 9-11 ;в) 7 – 3 59 ; г) 6 511 – 4 911 . 2.Автомобиль, двигаясь с постоянной скоростью, прошел 14 км за 9 мин. Какова скорость автомобиля? 3.В классе 40 уч...
Математика
1.Выполните действия: а) 12-тых13)– 5тых-13 )+ 413 ; б) 5 7ых-11) + 1 9-11 ;в) 7 – 3 59 ; г) 6 511 – 4 911 . 2.Автомобиль, двигаясь с постоянной скоростью, прошел 14 км за 9 мин. Какова скорость автомобиля? 3.В классе 40 учеников. Из них 58 занимаются спортом. Сколько учеников класса занимаются спортом? 4.Решите уравнение: а) х + 2 513 = 4 1113 ; б) 6 37 – у = 3 57 . 5. Какое число надо разделить на 6, чтобы частное равнялось 8 56 ?
Ответ(ы):
Гость:
1. а)1113 б) 7622 в) -352 г) 1600 2. V(скорость)=S(путь)/t( время)= 14/9=1,5 км/ч 3. если в классе 40 учеников, то как может быть там 58 учеников? 4. а) х=41113-2513 х= 38600 б) -у=357-637 -у=-280 у=280 5. х:6=856 х=856*6 х=5136
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Українська мова