Как составить план по рассказу последний день матвея кузьмина
Литература
Как составить план по рассказу последний день матвея кузьмина
Ответ(ы):
Гость:
1) Приход в камендатуру2) Рассказ с офицером.3) Лукавство старика Матвея4) Наши убивают немцев5) Смерть матвея и офицера60 похороны матвея
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