Как составить план по рассказу последний день матвея кузьмина

Литература
Как составить план по рассказу последний день матвея кузьмина
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Приход в камендатуру2) Рассказ с офицером.3) Лукавство старика Матвея4) Наши убивают немцев5) Смерть матвея и офицера60 похороны матвея

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Помогите , плииз!! Надо найти отличие эпического произведения от лирического!
Ответить
Українська мова
Вправа 162(б) Очень срочно зарание спс
Ответить
Физика
Какое кол-во теплоты потребуется для плавления 3 кг льда, взятого про температуре -20C? A)2065 кДж В) 1146 кДж С) 206,5 кДж D)114,6 кДж
Ответить
Русский язык
Сочинение на любую тему, глевное чтобы было описание действий
Ответить
Английский язык
L'm a horse!l'm a horse как правильно читаются по русский
Ответить