Сочинение на любую тему, глевное чтобы было описание действий

Гость: Гость:

Один раз я увидела девочку, сидевшую ранним утром в саду за мольбертом. Она рисовала пейзаж, находящийся перед ней. Я подошла тогда, когда девочка только начинала рисовать. Сначала она просто стояла и рассматривала цветущие деревья. Остановив свой выбор на бело-розовых ветвях яблони, юная художница стала намечать контуры будущего рисунка, едва касаясь бумаги простым карандашом. Потом она принялась за другую работу - стала раскрашивать рисунок акварелью. Девочка смешивала краски разных цветов на палитре, каждый раз внимательно сверяя получившийся цвет с теми оттенками, которые имели цветы яблони. Мазок - взгляд! Мазок - взгляд! Художница не делала лишних движений, она работала старательно и последовательно. В первую очередь девочка зарисовала верхнюю часть рисунка, затем принялась закрашивать нижнюю. Сначала мне казалось, что в красках получалось не очень хорошо, однако, когда картина была окончена полностью, получилось красиво. Работа была сделана аккуратно. На рисунке получилось все точно, как в саду. держи