L'm a horse!l'm a horse как правильно читаются по русский

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L'm a horse!l'm a horse как правильно читаются по русский
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ай эм э Хорс ...я лошадь
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