Два мотоциклиста выехали одновременно из двух посёлков навстречу друг друг . Один из них ехал со скоростью 40 км/ч , а другой --- 60 км/ч. Мотоциклисты встретились через 3 часа... Каково расстояние между этими двумя поселками ....
Математика
Два мотоциклиста выехали одновременно из двух посёлков навстречу друг друг . Один из них ехал со скоростью 40 км/ч , а другой --- 60 км/ч. Мотоциклисты встретились через 3 часа... Каково расстояние между этими двумя поселками . Рабочая тетрадь по математике 2 часть
Ответ(ы):
Гость:
1)60+40=100кмч-U 2)100*3=300км-S ответ:300км
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