Два мотоциклиста выехали одновременно из двух посёлков навстречу друг друг . Один из них ехал со скоростью 40 км/ч , а другой --- 60 км/ч. Мотоциклисты встретились через 3 часа... Каково расстояние между этими двумя поселками ....

Математика

Два мотоциклиста выехали одновременно из двух посёлков навстречу друг друг . Один из них ехал со скоростью 40 км/ч , а другой --- 60 км/ч. Мотоциклисты встретились через 3 часа... Каково расстояние между этими двумя поселками . Рабочая тетрадь по математике 2 часть

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