Как подчеркнуть предложения Мой дед-рыбак
Русский язык
Как подчеркнуть предложения Мой дед-рыбак
Ответ(ы):
Гость:
Дед (подлежащее)одна черта рыбак(сказуемое)две черты
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