Как подчеркнуть предложения Мой дед-рыбак

Русский язык
Как подчеркнуть предложения Мой дед-рыбак
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дед (подлежащее)одна черта рыбак(сказуемое)две черты
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Исконно русское наречие слова лаконично
Ответить
Химия
Напишите структурные формулы всех изомерных алифатических аминов, имеющих соста?? C3H5N/ И дать им названия
Ответить
Русский язык
Вилка Замени одну букву чтоб получилось новое слово
Ответить
Математика
1.Выполните действия: а) 12-тых13)– 5тых-13 )+ 413 ; б) 5 7ых-11) + 1 9-11 ;в) 7 – 3 59 ; г) 6 511 – 4 911 . 2.Автомобиль, двигаясь с постоянн...
Ответить
Геометрия
Решите треугольник ABC,если B=30 градусов, c=105 градусов, bc=23см.
Ответить