6a 3степени - a 10степени + 4a 3степени + a 10степени -8a 3степени + a при a=-3
Математика
6a 3степени - a 10степени + 4a 3степени + a 10степени -8a 3степени + a при a=-3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получится 2*a в третьей степени + а. a=-3, 2*(-3) в третьей степени - 3 = -54-3=57
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