Пожалуйста очень срочно помогите с физикой!! в интернете нет даже похожих задач! О??ень прошу помощи хоть с одной задачей

Физика
Пожалуйста очень срочно помогите с физикой!! в интернете нет даже похожих задач! О??ень прошу помощи хоть с одной задачей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 2. 150пф=1.5*10^-10Ф            F=4500000Гц   Из ф=лы: Т=2π√LC  будем искать L.     T=1/f=2.222*10^-7    2.222*10^-7=6.28√LC, найдём выражение √LC=2.222*10^-7 /6.28=3.538*10^-8.  из єтого следует, что √х *1.5*10^-10=3.538*10^-8 тогда х=(3.538*10^-8)² /1.5*10^-10=8.347*10^-6 Гн 3.трансф.понижающий, из соотношения U1/U2=36v/x=3   х=12v    получилось напряжение вторичн. обмотки 12в.    Если 100витков на вторичке, тогда при N=3? будет 300витков на первичке. 4.  Um -это амплидудное значение,  U-это действующее значение, оно равно 380в.  Значение 200 определяет частоту ω, где ω=2πf.  sin говорит, что начало идёт синусоиды с нулевой точки координат. Найдём ток 380/200ом=1.9а Мгновенное значение мощности за интервал Δt, равно произведение среднего значения тока и напряжения на этот интервал. (см.сайт мощность перем.тока)  Δw=i*u*Δt
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