Пожалуйста очень срочно помогите с физикой!! в интернете нет даже похожих задач! О??ень прошу помощи хоть с одной задачей

Гость: Гость:

1. 2. 150пф=1.5*10^-10Ф F=4500000Гц Из ф=лы: Т=2π√LC будем искать L. T=1/f=2.222*10^-7 2.222*10^-7=6.28√LC, найдём выражение √LC=2.222*10^-7 /6.28=3.538*10^-8. из єтого следует, что √х *1.5*10^-10=3.538*10^-8 тогда х=(3.538*10^-8)² /1.5*10^-10=8.347*10^-6 Гн 3.трансф.понижающий, из соотношения U1/U2=36v/x=3 х=12v получилось напряжение вторичн. обмотки 12в. Если 100витков на вторичке, тогда при N=3? будет 300витков на первичке. 4. Um -это амплидудное значение, U-это действующее значение, оно равно 380в. Значение 200 определяет частоту ω, где ω=2πf. sin говорит, что начало идёт синусоиды с нулевой точки координат. Найдём ток 380/200ом=1.9а Мгновенное значение мощности за интервал Δt, равно произведение среднего значения тока и напряжения на этот интервал. (см.сайт мощность перем.тока) Δw=i*u*Δt