АА3+2=ААА CC6+6=CBB ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ! НЕ ПОНИМАЮ !
Математика
АА3+2=ААА CC6+6=CBB ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ! НЕ ПОНИМАЮ !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
553+2=555 а=5 116+6=122 с=1 б=2
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