Ответьте на вопросы (Срочно) 1. Одной из причин реформации является: 1А) невежество священнослужителей 2Б) изменение в обществе 3В) политика королей 4Г) взгляды деятелей эпохи Возражения 2. Кто такой протестант? 1А) у...
История
Ответьте на вопросы (Срочно) 1. Одной из причин реформации является: 1А) невежество священнослужителей 2Б) изменение в обществе 3В) политика королей 4Г) взгляды деятелей эпохи Возражения 2. Кто такой протестант? 1А) участник Крестьянской войны в Германии 2Б) сторонник Лютера 3В) сторонник Реформации 4Г) верно 2 и 3 3. Что было итогом Реформации в Европе: 1Апоявление национальных церквей 2Б)усиление светской власти 3В)создание условий для развития национальных государств 4Г)все вышеперечисленное.
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1., г 2.В 3.г как то так)
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