СРОЧНО... Порівняйте внутрішню й зовнівню політику Володимира Великого та Ярослава Мудрого.
История
СРОЧНО... Порівняйте внутрішню й зовнівню політику Володимира Великого та Ярослава Мудрого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Володимр Великикий почав карбувати власну монету,провів військову та адміністративну реформу Ярослав Мудрий велику увагу приділяв освіті.Будував школи,бібліотеки,храми,церкви.Налагоджував зв'язки з іншими державами сватаючи своїх дочок на представниках інших держав
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Ответьте на вопросы (Срочно) 1. Одной из причин реформации является: 1А) невежество священнослужителей 2Б) изменение в обществе 3В) полит...
Окружающий мир
Пожалуста, проверте ,правильно я написал рассказ. Моя семья. Моя семья состоит из четырех человек.Папу зовут Жслан,маму зовут Бибигуль,я Данияр, се...
Русский язык
Математика
В магазине повесили объявление: цены снижены на 1% . сколько надо теперь платить за товар, который стоил раньше 700 грн, 500 и 1200?
Литература