6х-(х+2)-7(х-1)-х 7(б-4)-(б+2)-16 -(9а-8)+3а-(20а-4) помогите пожалуйста
Математика
6х-(х+2)-7(х-1)-х 7(б-4)-(б+2)-16 -(9а-8)+3а-(20а-4) помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х-(х+2)-7(х-1)-х=6x-x-2-7x+7-x=-3x+5 7(б-4)-(б+2)-16=7b-28-b-2-16=6b-46 -(9а-8)+3а-(20а-4)=-9a+8+3a-20a+4=-26a+12
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