Два путешественника вышли одновременно навстречу друг другу из двух пунктов , расстояние между которыми 40 км , и встретились через 4 часа . С какой скоростью шел каждый из них , если известно , что скорость одного на 2 км/ч бо...

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Два путешественника вышли одновременно навстречу друг другу из двух пунктов , расстояние между которыми 40 км , и встретились через 4 часа . С какой скоростью шел каждый из них , если известно , что скорость одного на 2 км/ч больше скорости другого

Автор: Гость