Два путешественника вышли одновременно навстречу друг другу из двух пунктов , расстояние между которыми 40 км , и встретились через 4 часа . С какой скоростью шел каждый из них , если известно , что скорость одного на 2 км/ч бо...
Алгебра
Два путешественника вышли одновременно навстречу друг другу из двух пунктов , расстояние между которыми 40 км , и встретились через 4 часа . С какой скоростью шел каждый из них , если известно , что скорость одного на 2 км/ч больше скорости другого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость одного путешественника х, ⇒ скорость другого путешественника (х+2). 4x+4*(x+2)=40 4x+4x+8=40 8x=32 x=4 ⇒ Ответ: скорость одного путешественника 4 км/ч, скорость другого путешественника 6 км/ч.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика