Два путешественника вышли одновременно навстречу друг другу из двух пунктов , расстояние между которыми 40 км , и встретились через 4 часа . С какой скоростью шел каждый из них , если известно , что скорость одного на 2 км/ч бо...

Алгебра
Два путешественника вышли одновременно навстречу друг другу из двух пунктов , расстояние между которыми 40 км , и встретились через 4 часа . С какой скоростью шел каждый из них , если известно , что скорость одного на 2 км/ч больше скорости другого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость одного путешественника  х, ⇒ скорость другого путешественника  (х+2). 4x+4*(x+2)=40 4x+4x+8=40 8x=32 x=4 ⇒ Ответ: скорость одного путешественника 4 км/ч, скорость другого путешественника 6 км/ч.
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