6x-(11x-10) = 40 Помогите пожалуйста)
Алгебра
6x-(11x-10) = 40 Помогите пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х-(11х-10)=40 6х-11х+10=40 -5х=40-10 -5х=30 х= 30 : (-5) Х= - 6
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