Реши задачу среди пяти глубочайших океанских впадин называют Курило-Камчатскую и Филиппинскую.Известно ,что глубина Филиппинской впадины на2м меньше глубины Курило-Камчатской.Назови глубину обеих впадин,если глубина Филмппиской...

Математика

Реши задачу среди пяти глубочайших океанских впадин называют Курило-Камчатскую и Филиппинскую.Известно ,что глубина Филиппинской впадины на2м меньше глубины Курило-Камчатской.Назови глубину обеих впадин,если глубина Филмппиской впадины равна 10540м

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