Реши задачу среди пяти глубочайших океанских впадин называют Курило-Камчатскую и Филиппинскую.Известно ,что глубина Филиппинской впадины на2м меньше глубины Курило-Камчатской.Назови глубину обеих впадин,если глубина Филмппиской...
Математика
Реши задачу среди пяти глубочайших океанских впадин называют Курило-Камчатскую и Филиппинскую.Известно ,что глубина Филиппинской впадины на2м меньше глубины Курило-Камчатской.Назови глубину обеих впадин,если глубина Филмппиской впадины равна 10540м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10540 : 2 = 5270 5270-2=5268 - глубина Филиппинской впадины 5270+2=5272 - глубина Курило-Камчатской впадины
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