Запиште по 3 примера опасности.Опасности:Техногеные, природные,социальные.

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Запиште по 3 примера опасности.Опасности:Техногеные, природные,социальные.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Техногенные 1 авария на тэс 2 пожар на заводе 3 перегрев на атомной станции природные 1 туман 2 торнадо 3 наводнение социальные войны теракты м т.п
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