Назовите источники загрязнения атмосферного воздуха в вашем населённом пункте.

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Назовите источники загрязнения атмосферного воздуха в вашем населённом пункте.
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