Решите по действия Срочно, очень прошу! Заранее Спасибо!
Математика
Решите по действия Срочно, очень прошу! Заранее Спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=3ц7/22-2ц18/22+5ц6/22=8ц13/22-2ц18/22=7ц35/22-2ц18/22=5ц17/22 5ц3/4-9ц5/8=5ц6/8-9ц5/8=-3ц7/8 -0,345-0,03=-0,375 -3ц7/8-(-0,375)=-3ц7/8+0,375=-3,875+0,375=-3,5 =4ц5/27-1ц21/27-2ц18/27=3ц32/27-1ц21/27-2ц18/27=2ц11/27-2ц18/27=-7/27 10ц5/8-12ц2/8=10ц5/8-11ц10/8=-1ц5/8 -0,035-0,04=-0,075 -1ц5/8-(-0,075)=-1,625+0,075=-1,55
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