Помогите, не могу решить задания помогите
Химия
Помогите, не могу решить задания помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. а) 2-бромбутан б) 2-аминопропан 4. а, г - гомологи б, в - изомеры (изомерия положения функциональной группы )
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