Изучите условия заключения мирного договора со Швецией и определите как изменились границы России. отметьте место дату подписания мира и территории отошедшие к Швеции по его условиям. как по-вашему это повлияло на внешнюю поли...

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(30 августа) 10 сентября 1721 года в Ништадте был подписан мирный договор между Швецией и Россией. Россия получила Лифляндию с Ригой, Эстляндию с Ревелем и Нарвой, часть Карелии с Кексгольмом, Ингерманландию (Ижорскую землю), острова Эзель, Даго и другие земли от Выборга до курляндской границы. Россия возвратила Швеции Финляндию, занятую русскими войсками, и уплатила Швеции компенсацию. Ништадтский мирный договор, по которому Россия вернула свои, захваченные ранее Швецией земли, и закрепила выход к Балтийскому морю, явился крупным достижением русской дипломатии. В результате этой победы Россия обрела статус великой державы, а ее государь – титул императора.