Подскажите второе, пожалуйста!!!!
Физика
Подскажите второе, пожалуйста!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 80 раз,к примеру 20+20+20+20=80 или же 20х3=60+20=80
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