Помогите решить уравнения 5х+7=2х-3
Алгебра
Помогите решить уравнения 5х+7=2х-3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5x-2x=-3-7 3x=-10 X=-10/3
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