Помогите с переводом надо перевести срочно
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Помогите с переводом надо перевести срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимой просыпаться – темно, как в ночи – Встаю, одеваюсь – при свете свечи. И лето с зимой не сравнишь – Светло ещё – ты уже спишь. Как можно уснуть? – За окном Порхание птиц над кустом И взрослых шагов перестук, И разный доносится звук. И кажется странным, что Вы, Хоть небо полно синевы И можно б ещё поиграть, Должны отправляться в кровать.
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