Помогите с переводом надо перевести срочно

Гость: Гость:

Зимой просыпаться – темно, как в ночи – Встаю, одеваюсь – при свете свечи. И лето с зимой не сравнишь – Светло ещё – ты уже спишь. Как можно уснуть? – За окном Порхание птиц над кустом И взрослых шагов перестук, И разный доносится звук. И кажется странным, что Вы, Хоть небо полно синевы И можно б ещё поиграть, Должны отправляться в кровать.