Помогите составить сочинение от первого лица по истории на тему Жители Египта.

Гость: Гость:

Наступило утро. Светлоликий Амон-Ра победил в своей схватке свирепого змея Апопа и радость от победы разлилась по благословенной долине Нила. Я проснулся и вознес хвалу богам за то, что живу и дышу. Не забыл и произнести молитву Фараону, наместнику Ра на земле, волей которого и Нил разливает свои воды, и солнечный свет дает силу всходам. Проснулась и жена моя, чтобы приготовить завтрак лепешки, финики и воду. Пора в поле - ухаживать за посевами. Ибо горе тому, кому нечем будет платить сборщикам налогов, а они придут. Я уже немолод и работать в поле тяжело. Воду для полива я ношу из шадуфа в кожаных мешках. Но помочь мне некому - ведь мой сын был сосчитан писцами десятым и принят в армию великого Фараона, дабы помочь его слугам снискать ему еще большую славу, умножить богатства казны и вельмож. Жаль, что себе он ничего не снискает, кроме ран и побоев надсмотрщиков. Лишь бы живым пришел домой через 10 лет. Вот солнце уже в зените. Пора и обедать. Хоть т скуден обед наш, но и за него благодарим мы богов и великого Фараона. Всю жизнь я работаю в поле, иногда и жена моя помогает мне. Но дтли мы праведно и надеемся, что на последнем суде перед Анубисом душа моя и ее уравновесит чаши весов и мы попадем в счастливое загробное царство.