Помогите составить сочинение от первого лица по истории на тему Жители Египта.

История
Помогите составить сочинение от первого лица по истории на тему Жители Египта.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступило утро. Светлоликий Амон-Ра победил в своей схватке свирепого змея Апопа и радость от победы разлилась по благословенной долине Нила. Я проснулся и вознес хвалу богам за то, что живу и дышу. Не забыл и произнести молитву Фараону, наместнику Ра на земле, волей которого и Нил разливает свои воды, и солнечный свет дает силу всходам. Проснулась и жена моя, чтобы приготовить завтрак лепешки, финики и воду. Пора в поле - ухаживать за посевами. Ибо горе тому, кому нечем будет платить сборщикам налогов, а они придут. Я уже немолод и работать в поле тяжело. Воду для полива я ношу из шадуфа в кожаных мешках. Но помочь мне некому - ведь мой сын был сосчитан писцами десятым и принят в армию великого Фараона, дабы помочь его слугам снискать ему еще большую славу, умножить богатства казны и вельмож. Жаль, что себе он ничего не снискает, кроме ран и побоев надсмотрщиков. Лишь бы живым пришел домой через 10 лет. Вот солнце уже в зените. Пора и обедать. Хоть т скуден обед наш, но и за него благодарим мы богов и великого Фараона. Всю жизнь я работаю в поле, иногда и жена моя помогает мне. Но дтли мы праведно и надеемся, что на последнем суде перед Анубисом душа моя и ее уравновесит чаши весов и мы попадем в счастливое загробное царство.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Сторонники парламентской реформы требовали
Ответить
Экономика
Каждый месяц вы получаете от квартиры сданной в аренду 6000 руб. Оплата аренды в нач??ле месяца. Эти деньги вы вкладываете в банк под 10% годовых. ...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста задача номер 165 зпиши названия прямых тупых и острых углов .назови виды треугольника
Ответить
Английский язык
Read the rules and the examples. Then make sentences.
Ответить
Беларуская мова
Помогите составить предложение со словом: дзейнасны
Ответить