Каждый месяц вы получаете от квартиры сданной в аренду 6000 руб. Оплата аренды в нач??ле месяца. Эти деньги вы вкладываете в банк под 10% годовых. Сколько денег у вас будет через 5 лет?

Экономика

Каждый месяц вы получаете от квартиры сданной в аренду 6000 руб. Оплата аренды в нач??ле месяца. Эти деньги вы вкладываете в банк под 10% годовых. Сколько денег у вас будет через 5 лет?

Автор: Гость