Каждый месяц вы получаете от квартиры сданной в аренду 6000 руб. Оплата аренды в нач??ле месяца. Эти деньги вы вкладываете в банк под 10% годовых. Сколько денег у вас будет через 5 лет?
Экономика
Каждый месяц вы получаете от квартиры сданной в аренду 6000 руб. Оплата аренды в нач??ле месяца. Эти деньги вы вкладываете в банк под 10% годовых. Сколько денег у вас будет через 5 лет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через 5 лет будет 36000
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