Помогите составить предложение со словом: дзейнасны

Беларуская мова
Помогите составить предложение со словом: дзейнасны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медыцына выкарыстоувае у сваей працы тольки дзейнасныя метады.
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