Посмотрите на рисунок. Найдите всех изображенных здесь слов и введите их. Число найденых сов впишите в ответ
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Посмотрите на рисунок. Найдите всех изображенных здесь слов и введите их. Число найденых сов впишите в ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На этом рисунке 9 сов по-моему
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