Х = 4t-8t2 Заполните таблицу. Начальная координата Начальная скорость Ускорение тела Уравнение скорости Уравнение перемещения Характер движения надеюсь на вашу помощь
Физика
Х = 4t-8t2 Заполните таблицу. Начальная координата Начальная скорость Ускорение тела Уравнение скорости Уравнение перемещения Характер движения надеюсь на вашу помощь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X0=0м; v0=4м/с; a=-16м/с^2; v=4-16t; s=4t-8t^2; равноускоренное (замедленное)
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