Математика 3д класс помогите номер 11*а)

Математика
Математика 3д класс помогите номер 11*а)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трое))) Проверь по всем вариантам подходит.
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