Выпиши из предложений все словосочетания вместе с вопросами. 1. Дети играли во дво??е своего дома. 2. Вася качал Иру на качелях. 3. Кошка Мурка шипит на ворону. 4.Маленькие котята пищат от страха.

Русский язык
Выпиши из предложений все словосочетания вместе с вопросами. 1. Дети играли во дво??е своего дома. 2. Вася качал Иру на качелях. 3. Кошка Мурка шипит на ворону. 4.Маленькие котята пищат от страха.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Дома (чьего?) своего; Играли (где?) во дворе. 2. Качал (где?) на качелях 3.Шипит (на кого?) на ворону 4. Котята (какие?) маленькие; пищат (от чего?) от страха.))
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