Выпиши из предложений все словосочетания вместе с вопросами. 1. Дети играли во дво??е своего дома. 2. Вася качал Иру на качелях. 3. Кошка Мурка шипит на ворону. 4.Маленькие котята пищат от страха.
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Выпиши из предложений все словосочетания вместе с вопросами. 1. Дети играли во дво??е своего дома. 2. Вася качал Иру на качелях. 3. Кошка Мурка шипит на ворону. 4.Маленькие котята пищат от страха.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Дома (чьего?) своего; Играли (где?) во дворе. 2. Качал (где?) на качелях 3.Шипит (на кого?) на ворону 4. Котята (какие?) маленькие; пищат (от чего?) от страха.))
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