Раскройте скобки,выбрав подходящий вариант согласования сказуемого с подлежащим. Растениям одинаково (необходима - необходимы) как влага, так и тепло солнечных лучей Шум и крик (послышался -послышались) в соседней комнате Та...

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Раскройте скобки,выбрав подходящий вариант согласования сказуемого с подлежащим. Растениям одинаково (необходима - необходимы) как влага, так и тепло солнечных лучей Шум и крик (послышался -послышались) в соседней комнате Так (прошла-прошли) уже осень и зима По прогнозам бюро погоды (ожидается-ожидаются) не то дождь,не то снег Кошка с котятами (спряталась-спрятались) под столом Помогите! Буду очень благодарен :)

Автор: Гость