Выпишите из предложений 1-2 подчинительное словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. С??ова запишите без пробела. (1) Большие зеленеют почки на липе перед моим окном, и на каждой почке светлая капля, такая же большая, как и почка. ...

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Выпишите из предложений 1-2 подчинительное словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. С??ова запишите без пробела. (1) Большие зеленеют почки на липе перед моим окном, и на каждой почке светлая капля, такая же большая, как и почка. (2)От почки к почке вниз по тонкому сучку скатывается капля, сливается с каплей возле другой почки и падает на землю.(М.Пришвин)

Автор: Гость