Выпишите из предложений 1-2 подчинительное словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. С??ова запишите без пробела. (1) Большие зеленеют почки на липе перед моим окном, и на каждой почке светлая капля, такая же большая, как и почка. ...
Русский язык
Выпишите из предложений 1-2 подчинительное словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. С??ова запишите без пробела. (1) Большие зеленеют почки на липе перед моим окном, и на каждой почке светлая капля, такая же большая, как и почка. (2)От почки к почке вниз по тонкому сучку скатывается капля, сливается с каплей возле другой почки и падает на землю.(М.Пришвин)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скатываетсявниз.........................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Из какого языка пришли к нам фразеологизмы "прикусить язык", чесать языком","вилами по воде писано"?????