Из какого языка пришли к нам фразеологизмы "прикусить язык", чесать языком","вилами по воде писано"?????
Русский язык
Из какого языка пришли к нам фразеологизмы "прикусить язык", чесать языком","вилами по воде писано"?????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вилами по воде писано – еще не известно как будет, исход не ясен
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