Проверьте , верно ли уровнение 6011-(1539-438)lt;5791-(2418-1336)
Математика
Проверьте , верно ли уровнение 6011-(1539-438)lt;5791-(2418-1336)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот))) 6011 - (1539 - 438) < 5791 - (2418 - 1336) 6011 - (1101) < 5791 - (1082) 4910 < 4709 Нет не верно 4910 > 4709
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