Какими были горошины из сказки х.к.Андерсен пятеро из одного стручка

Литература
Какими были горошины из сказки х.к.Андерсен пятеро из одного стручка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горошины были зелеными, как и сам стручок
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