Какими были горошины из сказки х.к.Андерсен пятеро из одного стручка
Литература
Какими были горошины из сказки х.к.Андерсен пятеро из одного стручка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горошины были зелеными, как и сам стручок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Из какого языка пришли к нам фразеологизмы "прикусить язык", чесать языком","вилами по воде писано"?????
Геометрия
Произведите рисунок 54 своей тетради и радиусом А почему она проходит через точку B Какие из отрезков с концами в точках пересечения этих окружност...