Сочинение-описание картины Ивана Шишкина "на севере диком"
Русский язык
Сочинение-описание картины Ивана Шишкина "на севере диком"
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Гость:
Напиши что видно на картине 1 план задний план что происходит что понравилось
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