Если я сдам ГТО 7 нормативов : 6 на золото одно на серебро то что я получу в итоге??

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Если я сдам ГТО 7 нормативов : 6 на золото одно на серебро то что я получу в итоге??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По минимальному баллу - для вашего случая, серебро.
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