В песне Вадима Егорова "облака" есть строчки: Над землёй бушуют травы, облака плывут, как павы . Здесь павы это: корабли, самолёты, лодочки, птицы,бревна?

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В песне Вадима Егорова "облака" есть строчки: Над землёй бушуют травы, облака плывут, как павы . Здесь павы это: корабли, самолёты, лодочки, птицы,бревна?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это птицы. Пава -- это самка павлина. В переносном смысле -- женщина с плавной походкой. Это точно не корабли,лодки, брёвна,самолёты.
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