В песне Вадима Егорова "облака" есть строчки: Над землёй бушуют травы, облака плывут, как павы . Здесь павы это: корабли, самолёты, лодочки, птицы,бревна?

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В песне Вадима Егорова "облака" есть строчки: Над землёй бушуют травы, облака плывут, как павы . Здесь павы это: корабли, самолёты, лодочки, птицы,бревна?

Автор: Гость