В песне Вадима Егорова "облака" есть строчки: Над землёй бушуют травы, облака плывут, как павы . Здесь павы это: корабли, самолёты, лодочки, птицы,бревна?
Русский язык
В песне Вадима Егорова "облака" есть строчки: Над землёй бушуют травы, облака плывут, как павы . Здесь павы это: корабли, самолёты, лодочки, птицы,бревна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это птицы. Пава -- это самка павлина. В переносном смысле -- женщина с плавной походкой. Это точно не корабли,лодки, брёвна,самолёты.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык
Выпишите из предложений 1-2 подчинительное словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. С??ова запишите без пробела. (1) Большие зеленеют почки на липе п...