Дать краткую характеристику Австрия во второй половине 19 века

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В начале 19 века владения династии Габсбургов представляли собой пестрый конгломерат различных земель — собственно австрийских, чешских, венгерских, итальянских. Австрия в это время являлась активной участницей антинаполеоновской коалиции. Во время войн с Францией она потерпела ряд сокрушительных поражений и лишилась своего влияния в Германии. В связи с созданием Наполеоном Рейнского союза в 1806 г. император Франц II был вынужден заявить об упразднении Священной Римской империи. За два года до этого, 10 августа 1804 г., он принял титул «император Австрии» — Франц I. Владения Габсбургов наконец получили единое название — Австрийская империя. После всех потрясений и потерь, связанных с периодом наполеоновских войн, Австрия стала в 1815 г. в результате решений Венского конгресса одной из ведущих великих держав Европы. Она играла главную роль в созданном на развалинах Священной Римской империи Германском союзе, ей принадлежало Ломбардо-Венецианское королевство в Италии, в сфере влияния Габсбургов были и другие итальянские государства. Сложившаяся после 1815 г. в Австрии система управления часто называется «меттерниховской», по имени канцлера К. В. Меттерниха. В основе этой системы лежала идея порядка и стабильности. Альтернативой порядку, как полагал Меттерних, могла быть только революция, ведущая к хаосу и террору. Главную задачу своей политики он видел в том, чтобы не допустить революции. Меттерних сознавал опасность распада многонациональной разнородной империи. Боясь развития национального и либерального движений, он отвергал идею введения конституции и создания парламента в стране. Усиливая полицейский контроль, правящие круги империи надеялись избежать революционных потрясений. Однако под влиянием европейских революций 1830 г. в Австрии оживилось либеральное движение, оппозиция все чаще выступала против политической системы в целом. В связи с ускорением индустриализации обострялись и социальные проблемы. С начала века в стране разворачивался промышленный переворот, сословное общество «старого порядка» преобразовывалось в буржуазное: формировался рабочий класс и буржуазия. Причем в различных землях империи начиналось становление национальной буржуазии, чьи интересы нередко приходили в противоречие с интересами находившейся в привилегированном положении австро-немецкой буржуазии. После 1830 г. в стране возрастает социальная и политическая напряженность, ускоряется политизация общества, все более широкие круги населения вовлекаются в политику, формируются различные политические течения, которые во весь голос заявили о себе в 1848 г. Революция 1848-1849 гг. в Австрийской империи свергла ненавистный меттерниховский режим, однако она не решила всех стоявших перед страной проблем. Правящим кругам империи удалось консолидировать свои силы и перейти в наступление. Революция была подавлена, во главе империи встал новый император Франц Иосиф I, который восстановил абсолютизм. В то же время революция поставила на повестку дня необходимость определенной модернизации государства. Политика неоабсолютизма (1851-1859 гг.) была направлена на создание сильного централизованного государства с общими финансами, единой таможенной системой и военной организацией. При проведении этой политики правительство опиралось на армию, чиновничество и католическую церковь. Однако стремление к централизации и германизации обширной империи наталкивалось на сопротивление растущих национальных движений. Особенно резкий протест эта политика вызывала в Венгрии. Кратко)